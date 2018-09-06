Эксперт назвал очередной глупостью ограничение вещания телеканала RTVI на Украине

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT поделился мнением о временном ограничении ретрансляции русскоязычного телеканала RTVI на территории Украины.

«Это право Украины. Если они хотят запрещать каналы даже такого рода, то скоро очередь дойдёт до европейских и американских партнёров... Эта ситуация — очередная глупость и не более того. Просто кто-то решил проявить инициативу, которая, мягко выражаясь, глупа», — сказал Денисов.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны.