Порошенко заявил об отсутствии намерения вводить военное положение в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев не намерен вводить военное положение на территории Донбасса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Для меня было очень непросто принять это решение, ещё и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета», — объяснил он.

31 августа в центре Донецка при взрыве в кафе погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Его похоронили с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы ДНР.

Позднее официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой республики Даниил Безсонов рассказал, что на территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.