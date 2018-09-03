Порошенко заявил об отсутствии намерения вводить военное положение в Донбассе

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев не намерен вводить военное положение на территории Донбасса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Порошенко заявил об отсутствии намерения вводить военное положение в Донбассе
  • © Christian Thiel
  • globallookpress.com

«Для меня было очень непросто принять это решение, ещё и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета», — объяснил он.

31 августа в центре Донецка при взрыве в кафе погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Его похоронили с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы ДНР.

Позднее официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой республики Даниил Безсонов рассказал, что на территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить