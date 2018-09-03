Порошенко заявил об отсутствии намерения вводить военное положение в Донбассе
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«Для меня было очень непросто принять это решение, ещё и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета», — объяснил он.
31 августа в центре Донецка при взрыве в кафе погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Его похоронили с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы ДНР.
Позднее официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой республики Даниил Безсонов рассказал, что на территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.