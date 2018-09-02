СМИ: На церемонию прощания с Захарченко в Донецке пришли около 30 тысяч человек
- Reuters
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
По данным портала, число желающих проститься в главой ДНР продолжает расти.
Ранее сообщалось, что в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко началась церемония прощания с Захарченко.
Глава самопровозглашённой республики погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в городском кафе.
Вместе с ним погиб его телохранитель.