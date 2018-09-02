СМИ: На церемонию прощания с Захарченко в Донецке пришли около 30 тысяч человек

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На церемонию прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа, пришли около 30 тыс. человек.
СМИ: На церемонию прощания с Захарченко в Донецке пришли около 30 тысяч человек
  • Reuters

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным портала, число желающих проститься в главой ДНР продолжает расти.

Ранее сообщалось, что в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко началась церемония прощания с Захарченко.

Глава самопровозглашённой республики погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в городском кафе.

Вместе с ним погиб его телохранитель.

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