СМИ: На церемонию прощания с Захарченко в Донецке пришли около 30 тысяч человек

На церемонию прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа, пришли около 30 тыс. человек.

Reuters

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. По данным портала, число желающих проститься в главой ДНР продолжает расти. Ранее сообщалось, что в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко началась церемония прощания с Захарченко. Глава самопровозглашённой республики погиб 31 августа в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в городском кафе. Вместе с ним погиб его телохранитель.