Посол Италии заявил, что убийство Захарченко вызывает сожаление

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Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко вызывает сожаление. Об этом сообщает РИА Новости.
Посол Италии заявил, что убийство Захарченко вызывает сожаление
  • © DIMITAR DILKOFF
  • AFP

«Случившееся в Донецке вызывает у нас сожаление. Если ЕС примет решение расследовать инцидент, Италия, конечно, присоединится», — сказал дипломат.

При этом Терраччано добавил, что Италия в 2018 году является председателем ОБСЕ и, возможно, это та организация, которая сможет сделать больше для того, чтобы помочь установить истину.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка. 

В МИД Сирии осудили убийство главы ДНР, назвав произошедшее «трусливым актом».

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