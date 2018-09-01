Посол Италии заявил, что убийство Захарченко вызывает сожаление
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- AFP
«Случившееся в Донецке вызывает у нас сожаление. Если ЕС примет решение расследовать инцидент, Италия, конечно, присоединится», — сказал дипломат.
При этом Терраччано добавил, что Италия в 2018 году является председателем ОБСЕ и, возможно, это та организация, которая сможет сделать больше для того, чтобы помочь установить истину.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка.
В МИД Сирии осудили убийство главы ДНР, назвав произошедшее «трусливым актом».