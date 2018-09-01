Посол Италии заявил, что убийство Захарченко вызывает сожаление

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко вызывает сожаление. Об этом сообщает РИА Новости.

«Случившееся в Донецке вызывает у нас сожаление. Если ЕС примет решение расследовать инцидент, Италия, конечно, присоединится», — сказал дипломат.

При этом Терраччано добавил, что Италия в 2018 году является председателем ОБСЕ и, возможно, это та организация, которая сможет сделать больше для того, чтобы помочь установить истину.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка.

В МИД Сирии осудили убийство главы ДНР, назвав произошедшее «трусливым актом».