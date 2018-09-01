Кадыров заявил о готовности помочь ДНР после убийства Захарченко

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оказать помощь самопровозглашённой Донецкой народной республике в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В этот тяжёлый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой!» — указал он.

Вместе с этим он отметил, что Захарченко являлся настоящим патриотом Донбасса и народным лидером, который боролся за свободу справедливость. При этом глава Чечни назвал убийц главы ДНР «подлыми и коварными бандитами».

Также Кадыров раскритиковал власти Европы, которые, по его словам, игнорируют тот факт, что в настоящее время Киев занимается привлечением на свою территорию различных преступников, снабжая при этом их оружием и деньгами.

Ранее сообщалось Захарченко убили во время траурных мероприятий в память о скончавшемся 30 августа артисте Иосифе Кобзоне.

31 августа Захарченко погиб при взрыве в ресторане в центре Донецка. 

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