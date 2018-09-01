Глава ЛНР заявил, что Захарченко убили во время траурных мероприятий в память о Кобзоне
Об этом сообщает РИА Новости.
«Александр Захарченко погиб не на боевом посту, а во время траурных мероприятий в тот самый момент, когда руководство республики поминало другого героя Донбасса, Иосифа Кобзона», — сказал он.
Также Пасечник назвал убийство Захарченко «тактикой труса, обычно стреляющего в спину».
31 августа лидер ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане в центре Донецка.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни.