Глава ЛНР заявил, что Захарченко убили во время траурных мероприятий в память о Кобзоне

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Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко был убит во время траурных мероприятий в память о скончавшемся артисте Иосифе Кобзоне.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Александр Захарченко погиб не на боевом посту, а во время траурных мероприятий в тот самый момент, когда руководство республики поминало другого героя Донбасса, Иосифа Кобзона», — сказал он.

Также Пасечник назвал убийство Захарченко «тактикой труса, обычно стреляющего в спину».

31 августа лидер ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане в центре Донецка. 

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни.

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