В МИД Сирии назвали убийство Захарченко «трусливым актом»
- Reuters
Об этом сообщает агентство SANA.
«Сирия решительно осуждает террористический акт, который привёл к гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Сирии считают, что это попытка помешать мирному политическому урегулированию в Донбассе и выполнению Минских соглашений.
В ведомстве добавили, что убийство Захарченко — это «трусливый акт», который угрожает безопасности и стабильности в регионе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе.