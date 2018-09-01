В МИД Сирии назвали убийство Захарченко «трусливым актом»

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В МИД Сирии осудили убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
В МИД Сирии назвали убийство Захарченко «трусливым актом»
  • Reuters

Об этом сообщает агентство SANA.

«Сирия решительно осуждает террористический акт, который привёл к гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Сирии считают, что это попытка помешать мирному политическому урегулированию в Донбассе и выполнению Минских соглашений.

В ведомстве добавили, что убийство Захарченко — это «трусливый акт», который угрожает безопасности и стабильности в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе.

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