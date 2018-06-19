Порошенко и Гутерреш по телефону обсудили вопрос о введении миротворцев в Донбасс

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Президент Украины Пётр Порошенко и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили развёртывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Порошенко и Гутерреш по телефону обсудили вопрос о введении миротворцев в Донбасс
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Об этом украинский президент написал в Twitter.

«С Генсеком ООН Антониу Гутеррешем по телефону обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе. Поднял вопросы о более активном участии ООН в регионе, в частности, путём развёртывания миротворческой миссии под эгидой ООН», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что миссия ООН может оживить миротворческий процесс в Донбассе.

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