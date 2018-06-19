Порошенко и Гутерреш по телефону обсудили вопрос о введении миротворцев в Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили развёртывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Об этом украинский президент написал в Twitter.

З Генеральним секретарем ООН @antonioguterres телефоном обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Порушили питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі. pic.twitter.com/It7Jc8jktW — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 июня 2018 г.

«С Генсеком ООН Антониу Гутеррешем по телефону обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе. Поднял вопросы о более активном участии ООН в регионе, в частности, путём развёртывания миротворческой миссии под эгидой ООН», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что миссия ООН может оживить миротворческий процесс в Донбассе.