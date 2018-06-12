Лавров рассказал о позиции России по введению миротворцев ООН в Донбасс

У России есть ясная позиция относительно введения миротворцев ООН в Донбасс, которая была представлена проектом резолюции в Совете Безопасности ООН, однако предложения о каких-либо изменениях в ней Москве не поступали, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД «нормандской четвёрки».

«Обсуждали миротворцев ООН. Российская позиция предельно ясная — у нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в Совет Безопасности ООН, направленное на обеспечение ооновской охраны — наблюдателей, которые работают по линии ОБСЕ», — заявил министр.

По словам дипломата, российская сторона объяснила, что идеи, выдвигаемые украинской и американской сторонами о превращении миротворческой миссии «в некую военно-политическую комендатуру», которая возьмёт под контроль всю территорию самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик «и сама будет решать, кого избирать и как избирать», — это предложение, которое «полностью разрушает минские договорённости».

«Мне кажется, французы и немцы нашу логику понимают, украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой, абсолютно противоречащий минскому комплексу мер, подход будет их устраивать», — добавил он.

Лавров отметил, что пока предложения об изменении российского проекта резолюции не поступали, а американскими коллегами выдвигаются «некие абстрактные идеи», которые «не ложатся на бумагу».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что миссия ООН может оживить миротворческий процесс в Донбассе.