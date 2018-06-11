Глава МИД Германии считает, что миссия ООН может оживить миротворческий процесс в Донбассе

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что введение миссии ООН в Донбасс может оживить миротворческий процесс в регионе.

«Новая тема, о которой мы хотим сегодня говорить, — это миссия ООН для востока Украины. С нашей точки зрения, она будет в состоянии оживить миротворческий процесс и придать ему новые рамки», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД России назвали цели министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в нормандском формате.

Встреча на уровне министров иностранных дел состоится в понедельник, 11 июня, в Берлине.