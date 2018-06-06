МИД России подтвердил проведение встречи в нормандском формате 11 июня
Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел запланирована на 11 июня, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
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«Проведение встречи планируется на 11-е число», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее эту дату назвали во внешнеполитическом ведомстве Германии.
Планируется, что стороны обсудят развёртывание миссии ООН в Донбассе.
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