МИД России подтвердил проведение встречи в нормандском формате 11 июня

Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел запланирована на 11 июня, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

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«Проведение встречи планируется на 11-е число», — цитирует дипломата РИА Новости. Ранее эту дату назвали во внешнеполитическом ведомстве Германии. Планируется, что стороны обсудят развёртывание миссии ООН в Донбассе.