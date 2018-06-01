Встреча в нормандском формате на уровне глав МИД запланирована на 11 июня
В МИД Германии заявили, что встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня.
- Хайко Маас
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter МИД Германии.
«Мирный процесс срочно нуждается в прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате в Берлине 11 июня», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Как сообщает РИА Новости, в ходе встречи планируется обсудить тему миссии ООН в Донбассе.
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