Суд по отбору биологических образцов у Вышинского перенесли на 20 июня

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Херсонский городской суд перенёс на 20 июня судебное заседание по рассмотрению ходатайства об отборе биологических образцов у руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинскую прокуратуру.
Суд по отбору биологических образцов у Вышинского перенесли на 20 июня
  • РИА Новости

«Судебное заседание перенесено на 20 июня на 10:15 в связи с тем, что судья находится в совещательной комнате по другому делу», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рассмотрение жалобы на изъятие имущества сотрудников портала отложено на неопределённый срок. 

15 июня суд в Херсоне разрешил следствию взять на экспертизу биологические образцы Вышинского.

В мае сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Вышинского задержали, а позднее арестовали

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