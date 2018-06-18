Суд по отбору биологических образцов у Вышинского перенесли на 20 июня
- РИА Новости
«Судебное заседание перенесено на 20 июня на 10:15 в связи с тем, что судья находится в совещательной комнате по другому делу», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что рассмотрение жалобы на изъятие имущества сотрудников портала отложено на неопределённый срок.
15 июня суд в Херсоне разрешил следствию взять на экспертизу биологические образцы Вышинского.
В мае сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Вышинского задержали, а позднее арестовали.