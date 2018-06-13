В Совфеде оценили меморандум Украины в ООН с обвинениями против России

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН оценил меморандум Украины в ООН с обвинениями против России.
В Совфеде оценили меморандум Украины в ООН с обвинениями против России
  • © РИА Новости

«К сожалению, международные судебные инстанции в значительном числе случаев находятся под серьёзным влиянием государств Запада. А государства Запада в отношении Киева занимают позицию покровительства действий киевских властей», — сказал сенатор.

По его словам, надеяться на объективность и справедливость рассмотрения таких вопросов в международных юридических инстанциях приходится с большой натяжкой.

Как отметил Косачёв, подобные действия Киева не приближают решения проблем юго-востока Украины, а, напротив, только отдаляют.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал меморандум с обвинениями в адрес России.

Также член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил переговоры в нормандском формате на уровне глав МИД, состоявшиеся в Берлине.

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