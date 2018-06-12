Эксперт прокомментировал меморандум Украины в ООН с обвинениями в адрес России

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT меморандум с обвинениями в адрес России, поданный Украиной в суд ООН.

«Очень озадачивают подобного рода обвинения в адрес нашей страны. Хочется спросить: есть ли какие-то доказательства? Потому что саму Украину можно обвинить в том же самом, в чём она обвиняет Россию. На Украине — разгул антисемитизма, отсутствует свобода слова, об этом уже заявляли «Репортёры без границ». Если оценивать высказывания журналистов, министров, общественных деятелей в отношении Донбасса, то там не просто расизм, а преступления против человечности. Интересно было бы ознакомиться с аргументами украинской стороны», — полагает Безпалько.

По его словам, никаких оснований для подобного рода обвинений нет.

«Это просто причина для того, чтобы раздуть очередную истерию», — заключил он.

Ранее стало известно, что Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях российской стороной Конвенции о противодействии финансированию терроризма.