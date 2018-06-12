Эксперт прокомментировал меморандум Украины в ООН с обвинениями в адрес России
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«Очень озадачивают подобного рода обвинения в адрес нашей страны. Хочется спросить: есть ли какие-то доказательства? Потому что саму Украину можно обвинить в том же самом, в чём она обвиняет Россию. На Украине — разгул антисемитизма, отсутствует свобода слова, об этом уже заявляли «Репортёры без границ». Если оценивать высказывания журналистов, министров, общественных деятелей в отношении Донбасса, то там не просто расизм, а преступления против человечности. Интересно было бы ознакомиться с аргументами украинской стороны», — полагает Безпалько.
По его словам, никаких оснований для подобного рода обвинений нет.
«Это просто причина для того, чтобы раздуть очередную истерию», — заключил он.
Ранее стало известно, что Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях российской стороной Конвенции о противодействии финансированию терроризма.