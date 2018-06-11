Белоруссия завершает ликвидацию компонентов жидкого ракетного топлива

Министерство обороны Белоруссии совместно с ОБСЕ завершает проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива, сообщает БЕЛТА.

«Соответствующие сертификаты подписаны 11 июня в Министерстве обороны. Подписи под документами поставили министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко и генеральный директор предприятия «Техноазот» Сергей Ушаков», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в мероприятии также участвовала чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Белоруссии Кристина Юханнессон.

В феврале сообщалось о планах военной инспекции из США проверить воинскую часть в Белоруссии в рамках договора об обычных вооружённых силах в Европе.