Белоруссия завершает ликвидацию компонентов жидкого ракетного топлива
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«Соответствующие сертификаты подписаны 11 июня в Министерстве обороны. Подписи под документами поставили министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко и генеральный директор предприятия «Техноазот» Сергей Ушаков», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в мероприятии также участвовала чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Белоруссии Кристина Юханнессон.
В феврале сообщалось о планах военной инспекции из США проверить воинскую часть в Белоруссии в рамках договора об обычных вооружённых силах в Европе.