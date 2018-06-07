В Раде заявили, что Киев теряет контроль над Одессой

Украинские парламентарии обратились к секретарю Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александру Турчинову с требованием принять меры в связи с потерей в Одессе «проукраинского контроля». Об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Луценко.

Как передаёт РИА Новости, он пояснил, что «террор» против антироссийских активистов в городе доходит до «невиданных масштабов». По утверждению Луценко, одесские власти поддерживают антиукраинские организации и «пророссийские акции».

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», — заявил Луценко.

Он также попросил Турчинова инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе. Как пояснил Луценко, утрата контроля над «третьим по величине, исторически украинским городом» угрожает национальным интересам Украины.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.