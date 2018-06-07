Эксперт прокомментировал решение «Газпрома» не выплачивать $2,6 млрд «Нафтогазу» до апелляции

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Анастасия Румянцева
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT решение «Газпрома» не отдавать $2,6 млрд «Нафтогазу» до апелляции‍.
Эксперт прокомментировал решение «Газпрома» не выплачивать $2,6 млрд «Нафтогазу» до апелляции
  • © Global Look Press

«Прецедент уже был, ещё во времена Януковича в начале 2014 года Россия купила украинские облигации на $3 млрд. Нынешние власти Украины отказались их погасить, поэтому если «Газпром» заплатит деньги, а суд решит, что нужно меньше или вообще не платить, то получить назад их будет очень сложно. Но этим можно воспользоваться, чтобы остановить безумие с попыткой ареста имущества», — пояснил Правосудов.

По словам эксперта, российское правительство могло бы передать право на требование этих облигаций «Газпрому» и, таким образом, провести взаимозачёт.

«Теоретически да, платить сейчас не надо, вернуть не получится. Менеджеры «Нафтогаза» уже выписали себе гигантскую премию за то, что выиграли этот суд, поэтому уже прямо сейчас хотят получить деньги», — отметил Правосудов.

Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что компания не выплачивает $2,6 млрд «Нафтогазу», потому что не уверена в их возврате в случае, если решение суда Стокгольма удастся оспорить.

При этом он отметил, что в решении арбитража нет никаких сроковвыплаты, отчасти поэтому украинская компания торопится самостоятельно взыскать их с «Газпрома».

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