Послы G7 призвали Раду принять закон об антикоррупционном суде

Послы стран «Большой семёрки» призвали Верховную раду Украины принять закон о создании антикоррупционного суда.

Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление послов G7.

«Послы стран «Большой семёрки» призывают Верховную раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в G7 поддерживают позицию Международного валютного фонда (МВФ) в этом вопросе.

«Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий на Украине», — подчёркивается в заявлении.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко призвал депутатов Рады поддержать законопроект об антикоррупционном суде.

5 июня в Госдепе призвали украинскую сторону провести с МВФ переговоры по данному законопроекту.