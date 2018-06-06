Послы G7 призвали Раду принять закон об антикоррупционном суде
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Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление послов G7.
«Послы стран «Большой семёрки» призывают Верховную раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в G7 поддерживают позицию Международного валютного фонда (МВФ) в этом вопросе.
«Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий на Украине», — подчёркивается в заявлении.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко призвал депутатов Рады поддержать законопроект об антикоррупционном суде.
5 июня в Госдепе призвали украинскую сторону провести с МВФ переговоры по данному законопроекту.