Послы G7 призвали Раду принять закон об антикоррупционном суде

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Послы стран «Большой семёрки» призвали Верховную раду Украины принять закон о создании антикоррупционного суда.
Послы G7 призвали Раду принять закон об антикоррупционном суде
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление послов G7.

«Послы стран «Большой семёрки» призывают Верховную раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в G7 поддерживают позицию Международного валютного фонда (МВФ) в этом вопросе.

«Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий на Украине», — подчёркивается в заявлении.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко призвал депутатов Рады поддержать законопроект об антикоррупционном суде.

5 июня в Госдепе призвали украинскую сторону провести с МВФ переговоры по данному законопроекту. 

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