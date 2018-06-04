В Тбилиси не работает метро из-за забастовки машинистов

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В Тбилиси прекратил работу метрополитен из-за забастовки машинистов. Об этом сообщает «Рустави-2».
В Тбилиси не работает метро из-за забастовки машинистов
  • РИА Новости

Как отмечается, машинисты не намерены приступать к работе, пока им не поднимут зарплаты. Из-за остановки метрополитена наземный городской транспорт оказался перегружен.

Метрополитен Тбилиси включает 23 станции и обслуживает около 400 тыс. пассажиров в день.

Ранее стало известно, что комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», являющийся одним из крупнейших подобных предприятий на Украине, остановил работу из-за забастовки. Впоследствии устроившие забастовку сотрудники вышли на работу.

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