В Тбилиси не работает метро из-за забастовки машинистов

В Тбилиси прекратил работу метрополитен из-за забастовки машинистов. Об этом сообщает «Рустави-2».

Как отмечается, машинисты не намерены приступать к работе, пока им не поднимут зарплаты. Из-за остановки метрополитена наземный городской транспорт оказался перегружен.

Метрополитен Тбилиси включает 23 станции и обслуживает около 400 тыс. пассажиров в день.

Ранее стало известно, что комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», являющийся одним из крупнейших подобных предприятий на Украине, остановил работу из-за забастовки. Впоследствии устроившие забастовку сотрудники вышли на работу.