В Тбилиси не работает метро из-за забастовки машинистов
- РИА Новости
Как отмечается, машинисты не намерены приступать к работе, пока им не поднимут зарплаты. Из-за остановки метрополитена наземный городской транспорт оказался перегружен.
Метрополитен Тбилиси включает 23 станции и обслуживает около 400 тыс. пассажиров в день.
Ранее стало известно, что комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», являющийся одним из крупнейших подобных предприятий на Украине, остановил работу из-за забастовки. Впоследствии устроившие забастовку сотрудники вышли на работу.