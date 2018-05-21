Устроившие забастовку сотрудники украинского металлургического комбината вышли на работу

Устроившие забастовку работники украинского металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» вновь приступили к своим обязанностям.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Вчера, 20 мая, после четырёхдневной забастовки третья смена железнодорожников приступила к работе, в ночь с воскресенья на понедельник вышла первая, а с сегодняшнего утра работает вторая (всего четыре смены)… Предприятие готовится к постепенному восстановлению полного металлургического цикла и работы всех агрегатов», — указывается в заявлении.

В обращении компании также уточняется, что, несмотря на тяжёлое финансовое положение, менеджмент фирмы делает всё возможное, чтобы продолжать выплачивать зарплаты и обеспечивать социальную защиту своих работников, однако социальный пакет всё равно придётся урезать.

«Компания призывает своих работников поддерживать стабильную работу предприятия и не реагировать на очередные попытки «раскачать ситуацию» в интересах отдельных политиков», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», являющийся одним из крупнейших подобных предприятий на Украине, остановил работу из-за забастовки.

Уточнялось, что работники комбината требуют повысить размер заработной платы до €1 тыс. в месяц.