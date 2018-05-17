Источник рассказал о требованиях бастующих на украинском металлургическом комбинате

Устроившие забастовку работники украинского металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» требуют повысить размер заработной платы до €1 тыс. в месяц, рассказал RT источник на предприятии.

«Сотрудники предприятия не предупредили нас о планируемой забастовке, поэтому администрация не смогла подготовиться, вся работа остановилась. Люди блокируют вход на предприятие, многие просто ходят по территории и не работают. Мы считаем эту акцию протеста незаконной и стараемся взять ситуацию под контроль», — отметили там.

Источник заявил, что работники также заявляют о неисправности оборудования.

«Но завод не может столько платить, а техника исправна. Поэтому найти компромисс очень сложно», — заявил он.

Ранее стало известно, что комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», являющийся одним из крупнейших подобных предприятий на Украине, остановил работу из-за забастовки.