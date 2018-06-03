В Госдуме отметили отсутствие реакции Запада на попытку СБУ завербовать журналистку РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, комментируя RT попытку Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, заявил, что киевские власти продолжают вести борьбу с инакомыслием.

«Думаю, что нынешний Киев вряд ли что-то может в чувства привести… Они пытаются взять под полный контроль всю информацию. Не просто ограничиваются государственной пропагандой, навязыванием своих идей, но стараются закрыть рот любому СМИ или журналисту, которые выступают не в их русле. Это борьба со свободой слова, что никак не вяжется ни с их желанием попасть в Евросоюз, ни с построением демократического общества», — сказал он.

Крупенников также отметил, что до сих пор на международном уровне не прозвучали оценки ситуации с Высокович.

«Когда что-то случается на Украине с журналистами, с обстрелами, с нарушением прав человека вообще, с политическими убийствами, то мировое сообщество молчит, как будто ничего страшного не происходит. Такая политика двойных стандартов», — подчеркнул депутат.

Ранее МИД России призвал мировое сообщество отреагировать на попытку СБУ завербовать журналистку РИА Новости.