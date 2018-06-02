Журналистка РИА Новости заявила о попытках СБУ завербовать её

Корреспондент РИА Новости Ирина Высокович заявила о попытке СБУ завербовать её во время командировки в украинский Херсон для освещения судебного процесса по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По словам Высокович, на входе в зал заседаний к ней подошли неизвестные в штатском и вывели её на улицу «под предлогом того, что спасают от разъярённых украинских патриотов».

«Посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже», — цитирует корреспондента РИА Новости.

Она отметила, что никто из беседовавших с ней полностью не представился.

«Было много вопросов про мою работу на Первом Балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации», поэтому надо подписать некоторые документы», — рассказала журналистка.

При этом Высокович отметила, что на неё «давили в мягкой форме», а после нескольких часов беседы вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.

«Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ», — рассказала корреспондент.

1 июня суд в Херсоне отклонил апелляцию на арест Вышинского. Сам журналист, выступая в ходе судебного заседания, заявил, что считает свой арест незаконным.