МИД призвал мировое сообщество отреагировать на попытку вербовки корреспондента РИА Новости
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«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — отмечается в сообщении МИД.
Ранее Высокович рассказала, что сотрудники СБУ попытались завербовать её во время командировки в Херсон, куда она прибыла для освещения судебного процесса над руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
После нескольких часов беседы её вынудили подписать документ о готовности сотрудничать и рассказывать о коллегах.