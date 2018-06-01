Генпрокурор Украины рассказал о сроках проведения следствия по делу Бабченко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, сколько продлится расследование по делу журналиста Аркадия Бабченко.
Генпрокурор Украины рассказал о сроках проведения следствия по делу Бабченко
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1 + 1».

«Как быстро оно (следствие. — RT) закончится? Не раньше, чем через полгода, и, думаю, не позже, чем через год. Практика подобных дел приводит меня к такому выводу», — сказал он.

29 мая СМИ сообщили, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве.  День спустя в СБУ объявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

В Раде назвали позором СБУ инсценировку убийства Бабченко.

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