Глава ФСБ назвал полной чушью обвинения в адрес России в убийстве Бабченко в Киеве
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«Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой», — отметил Бортников.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал верхом цинизма заявления о причастности Москвы к убийству Бабченко.
29 мая в Киеве в подъезде своего дома был убит российский журналист Аркадий Бабченко.
Как стало известно, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с убийством в Киеве российского журналиста.