Глава ФСБ назвал полной чушью обвинения в адрес России в убийстве Бабченко в Киеве

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Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников назвал полной чушью заявления украинских властей о причастности спецслужб России к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс.
Глава ФСБ назвал полной чушью обвинения в адрес России в убийстве Бабченко в Киеве
  • © Reuters

«Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой», — отметил Бортников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал верхом цинизма заявления о причастности Москвы к убийству Бабченко.

29 мая в Киеве в подъезде своего дома был убит российский журналист Аркадий Бабченко

Как стало известно, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с убийством в Киеве российского журналиста.

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