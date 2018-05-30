Глава ФСБ назвал полной чушью обвинения в адрес России в убийстве Бабченко в Киеве

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников назвал полной чушью заявления украинских властей о причастности спецслужб России к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс.

«Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой», — отметил Бортников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал верхом цинизма заявления о причастности Москвы к убийству Бабченко.

29 мая в Киеве в подъезде своего дома был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Как стало известно, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с убийством в Киеве российского журналиста.