Песков назвал верхом цинизма заявления Украины о причастности России к убийству Бабченко
- © Serg Glovny
- РИА Новости
«Это верх цинизма. На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования», — сказал Песков.
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Гройсмана, отметил, что «эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, очень печальна».
Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве 29 мая.
- «Выстрелом в спину»: что известно об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко
- «Российский след — универсальный тезис»: как в РФ отреагировали на убийство журналиста Бабченко в Киеве
- В Совфеде ответили на обвинения Гройсмана в причастности России к убийству Бабченко
- Лавров прокомментировал убийство журналиста Бабченко в Киеве