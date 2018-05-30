Песков назвал верхом цинизма заявления Украины о причастности России к убийству Бабченко

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В Кремле считают верхом цинизма заявления Киева о причастности Москвы к убийству на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал верхом цинизма заявления Украины о причастности России к убийству Бабченко
  • © Serg Glovny
  • РИА Новости

«Это верх цинизма. На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования», — сказал Песков.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Гройсмана, отметил, что «эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, очень печальна».

Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве 29 мая.

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