В Союзе журналистов России считают политическим преступлением убийство Бабченко

Заместитель председателя Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий считает политическим преступлением убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Да, действительно, похоже на заказное убийство. Заказные преступления расследовать трудней всего, очень трудно с точностью выяснить всю цепочку. Я думаю, что это политическое преступление, политическое убийство», — цитирует ТАСС Вишневецкого.

Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома в Киеве. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.

Ранее в СПЧ заявили о намерении потребовать тщательного расследования убийства российского журналиста.