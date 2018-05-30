В Союзе журналистов России считают политическим преступлением убийство Бабченко

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Заместитель председателя Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий считает политическим преступлением убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
В Союзе журналистов России считают политическим преступлением убийство Бабченко
  • © Sergei SUPINSKY
  • AFP

«Да, действительно, похоже на заказное убийство. Заказные преступления расследовать трудней всего, очень трудно с точностью выяснить всю цепочку. Я думаю, что это политическое преступление, политическое убийство», — цитирует ТАСС Вишневецкого.

Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома в Киеве. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.

Ранее в СПЧ заявили о намерении потребовать тщательного расследования убийства российского журналиста.

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