Пушков об убийстве Бабченко: очень похоже на новую провокацию
«Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно», — написал он.
Ранее сообщалось, что Бабченко был убит во вторник, 29 мая, в подъезде своего дома.
По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину. От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.