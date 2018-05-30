Пушков об убийстве Бабченко: очень похоже на новую провокацию

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно», — написал он.

Ранее сообщалось, что Бабченко был убит во вторник, 29 мая, в подъезде своего дома.

По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину. От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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