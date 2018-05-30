В Союзе журналистов России возмущены убийством Бабченко в Киеве

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В Союзе журналистов России возмущены убийством россиянина Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом говорится в соответствующем заявлении организации.

«Союз журналистов России возмущён убийством военного журналиста Аркадия Бабченко. Нам очень жаль, что в современное время журналисты гибнут, исполняя свой профессиональный долг», — говорится в тексте.

В организации также отметили, что профессиональная деятельность журналистов не может быть причиной убийства.

В Союзе журналистов выразили соболезнования родным и близким Бабченко, а также пообещали прикладывать максимум усилий для того, чтобы «защитить журналистов и создать ту ситуацию, при которой они смогут без опасности для жизни и здоровья заниматься своим любимым делом».

Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину. От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.

В МИД России призвали украинскую сторону оперативно расследовать убийство Бабченко. 

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