В ЛНР заявили о размещении Украиной реактивных систем залпового огня у линии соприкосновения
- © Dmitry Neymyrok
- Reuters
«Наша разведка продолжает выявлять использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домостроений для размещения личного состава, а также вооружения и военной техники», — цитирует РИА Новости Марочко.
По его словам, три РСЗО «Град» находятся в селе Болотное рядом с линией соприкосновения.
Марочко также предупредил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на территории подконтрольной Киеву части Луганской области погибли двое силовиков.
24 мая в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о шести случаях обстрела со стороны украинских военных за сутки.