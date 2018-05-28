В ЛНР заявили о размещении Украиной реактивных систем залпового огня у линии соприкосновения

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) у линии соприкосновения в Донбассе.

«Наша разведка продолжает выявлять использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домостроений для размещения личного состава, а также вооружения и военной техники», — цитирует РИА Новости Марочко.

По его словам, три РСЗО «Град» находятся в селе Болотное рядом с линией соприкосновения.

Марочко также предупредил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на территории подконтрольной Киеву части Луганской области погибли двое силовиков.

24 мая в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о шести случаях обстрела со стороны украинских военных за сутки.