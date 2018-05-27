В ЛНР заявили, что сотрудников СБУ в Донбассе убили украинские военные

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) погибли в Донбассе из-за конфликта с украинскими военнослужащими, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.

«По нашим данным, сотрудники СБУ погибли в результате очередного конфликта с военнослужащими ВСУ во время передела сфер влияния в зоне проведения так называемой ООС», — приводит его слова Луганский информационный центр. 

Марочко отметил, что подразделения Народной милиции не могли вести огонь из артиллерии, поскольку тяжёлое вооружение отведено от линии соприкосновения. По его словам, это подтверждается отчётами ОБСЕ.

Ранее СБУ заявила о гибели двоих своих сотрудников на подконтрольной Киеву части Луганской области.

В ведомстве утверждают, что во время выполнения боевого задания группа попала под артиллерийский обстрел. Двое военных ЦСО «А» погибли, ещё один тяжело ранен.

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Военные действия в Донбассе Украина
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