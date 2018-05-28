В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
«За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался», — указал собеседник.
Отмечается, что в Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное перемирие», при этом обе стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
21 мая в ДНР заявили о пленении трёх ополченцев военнослужащими ВСУ.
Ранее RT писал о новом витке эскалации в Донбассе.