В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о шести случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу регионального оборонного ведомства.

«Киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР... Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия», — говорится в тексте.

Отмечается, что обстрелам подверглись некоторые районы населённых пунктов Калиново, Фрунзе, Веселогоровка и Желобок.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время минирования в Донбассе.