В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ
«Киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР... Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия», — говорится в тексте.
Отмечается, что обстрелам подверглись некоторые районы населённых пунктов Калиново, Фрунзе, Веселогоровка и Желобок.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время минирования в Донбассе.