В ЛНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время минирования в Донбассе
Об этом сообщает РИА Новости.
«При установке минных заграждений в так называемой серой зоне в районе населённого пункта Новоалександровка (под контролем украинских войск. — RT) погибли двое военнослужащих 14-й бригады ВСУ», — сказал он.
Марочко добавил, что у пострадавших четырёх военных были зафиксированы ранения различной степени тяжести.
Ранее оперативное командование вооружённых сил самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о пленении трёх ополченцев военнослужащими ВСУ.
В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе.