В ЛНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время минирования в Донбассе

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Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что двое украинских силовиков погибли и четверо пострадали в результате взрыва во время минирования территории у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«При установке минных заграждений в так называемой серой зоне в районе населённого пункта Новоалександровка (под контролем украинских войск. — RT) погибли двое военнослужащих 14-й бригады ВСУ», — сказал он.

Марочко добавил, что у пострадавших четырёх военных были зафиксированы ранения различной степени тяжести.

Ранее оперативное командование вооружённых сил самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о пленении трёх ополченцев военнослужащими ВСУ.

В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе. 

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