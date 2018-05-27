В Госдуме ответили на заявление Киева об «уничтожении России» с помощью санкций

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Марианна Чурсина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя RT заявление Киева о способности санкционного режима «уничтожить Россию», отметил, что санкции больнее ударили именно по Украине.
В Госдуме ответили на заявление Киева об «уничтожении России» с помощью санкций
  • Reuters

«Украина со времён «украинской весны» очень сильно потеряла в плане доходов и развития собственной экономики. Насколько я знаю, множество украинцев бегут из страны в Россию и Европу в поисках заработка, потому что многие серьёзные украинские предприятия были ориентированы на партнёрство с российской промышленностью. Сейчас даже оборонному комплексу Украины запрещено поставлять продукцию в Россию, а эта продукция, кроме нас, никому не нужна», — сказал он.

По словам Морозова, становится очевидно, что Киев подобная ситуация устраивает.

«Сейчас у власти на Украине находится оккупационный режим. Им нет никакого дела до благополучия украинских граждан. Они преследуют свои политические интересы и интересы своих покровителей на Западе», — подчеркнул депутат.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что на Россию необходимо давить санкциями, ведь «именно так уничтожили Советский Союз».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН заявление Туки.

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