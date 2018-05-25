Мэрия Риги подтвердила получение заявки на проведение акции в защиту русских школ
- © Victor Lisitsyn/Global Look Press
«Я могу подтвердить, что самоуправление получило заявление о проведении такого мероприятия. Пока у нас нет информации, чтобы как-то запретить, вмешаться в его проведение», — заявил RT официальный представитель самоуправления Риги Угис Видаускис.
Как рассказала RT сопредседатель Русского союза Латвии Татьяна Жданок, митинг начнётся в субботу, 2 июня, в 12:00 у памятника Стрелкам в Старой Риге, затем собравшиеся пройдут шествием к зданию кабинета министров.
«Наше единственное требование — сохранить право наших детей учиться на родном языке», — пояснила Жданок.
Ранее в Штабе защиты русских школ Латвии сообщили, что ожидают участия в акции нескольких тысяч человек.
- © Victor Lisitsyn/Global Look Press
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.
1 мая в Риге состоялось шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В акции приняли участие тысячи человек.
Позднее латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания, где было высказано несогласие с реформой. Двое его участников, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и арестованы.
На днях Линдермана освободили из-под ареста, но запретили ему покидать страну. Гапоненко остаётся под арестом.