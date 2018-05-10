Врачи рассказали о состоянии госпитализированных после линейки в Черкассах детей
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
«11 детей уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше», — отмечается в сообщении.
Врачи оценивают состояние большинства пациентов как удовлетворительное.
8 мая в украинских Черкассах после школьной линейки госпитализировали 56 человек.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отравление детей в Черкассах могло произойти из-за локального распыления веществ.