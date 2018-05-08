Гройсман назвал возможную причину массового отравления школьников в Черкассах

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отравление детей на линейке в школе в Черкассах могло произойти из-за локального распыления вещества.

«Первая версия — что произошло распыление локально какого-то вещества. Но правоохранители сейчас работают и лаборатории работают для того, чтобы выявить это вещество», — цитирует Гройсмана УНН.

Он добавил, что состояние детей улучшается.

Ранее стало известно, что в Черкассах число госпитализированных с отравлением школьников превысило 50. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Впоследствии стало известно ещё об одном случае отравления детей в школе на Украине.