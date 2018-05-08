Гройсман назвал возможную причину массового отравления школьников в Черкассах

Короткая ссылка
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отравление детей на линейке в школе в Черкассах могло произойти из-за локального распыления вещества.
Гройсман назвал возможную причину массового отравления школьников в Черкассах
  • Владимир Гройсман
  • globallookpress.com
  • © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

«Первая версия — что произошло распыление локально какого-то вещества. Но правоохранители сейчас работают и лаборатории работают для того, чтобы выявить это вещество», — цитирует Гройсмана УНН.

Он добавил, что состояние детей улучшается.

Ранее стало известно, что в Черкассах число госпитализированных с отравлением школьников превысило 50. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Впоследствии стало известно ещё об одном случае отравления детей в школе на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных