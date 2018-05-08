Гройсман назвал возможную причину массового отравления школьников в Черкассах
- Владимир Гройсман
- globallookpress.com
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«Первая версия — что произошло распыление локально какого-то вещества. Но правоохранители сейчас работают и лаборатории работают для того, чтобы выявить это вещество», — цитирует Гройсмана УНН.
Он добавил, что состояние детей улучшается.
Ранее стало известно, что в Черкассах число госпитализированных с отравлением школьников превысило 50. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Впоследствии стало известно ещё об одном случае отравления детей в школе на Украине.