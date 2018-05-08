Украинский президент Пётр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а также оказать пострадавшим неотложную медицинскую помощь, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Пётр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром (Владимиром Гройсманом. — RT)», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что в Черкассах число госпитализированных с отравлением школьников превысило 50. Дети потеряли сознание во время линейки. По данному факту возбуждено уголовное дело.