Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах

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Украинский президент Пётр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах, а также оказать пострадавшим неотложную медицинскую помощь, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах
  • Reuters

«Пётр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром (Владимиром Гройсманом. — RT)», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что в Черкассах число госпитализированных с отравлением школьников превысило 50. Дети потеряли сознание во время линейки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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