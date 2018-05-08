Более 20 детей потеряли сознание во время линейки в школе на Украине
В одной из школ Черкасс на Украине более 20 детей потеряли сознание во время линейки.
- Reuters
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на представителя полиции Черкасской области Дмитрия Грищенко.
«Могу подтвердить такую информацию. Была в школе линейка. По последним данным, плохо стало 22 ученикам. Дети потеряли сознание. Другие детали полиция пока выясняет», — сказал Грищенко.
Занятия в школе приостановлены. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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