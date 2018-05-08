Более 20 детей потеряли сознание во время линейки в школе на Украине

В одной из школ Черкасс на Украине более 20 детей потеряли сознание во время линейки.

Reuters

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на представителя полиции Черкасской области Дмитрия Грищенко. «Могу подтвердить такую информацию. Была в школе линейка. По последним данным, плохо стало 22 ученикам. Дети потеряли сознание. Другие детали полиция пока выясняет», — сказал Грищенко. Занятия в школе приостановлены. Выясняются обстоятельства произошедшего.