На Украине стало плохо учащимся ещё одной школы

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В Новомосковске Днепропетровской области Украины на школьной линейке стало плохо 19 ученикам. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на региональное ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На Украине стало плохо учащимся ещё одной школы
  • Reuters

Как отмечается, дети почувствовали головокружение, один ребёнок госпитализирован.

На месте работают правоохранители и специалисты Госслужбы по ЧС. 

Ранее стало известно, что число детей, госпитализированных после массового отравления в школе украинского города Черкассы, превысило 50.

Возбуждено уголовное дело.

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