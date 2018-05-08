На Украине стало плохо учащимся ещё одной школы
В Новомосковске Днепропетровской области Украины на школьной линейке стало плохо 19 ученикам. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на региональное ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
- Reuters
Как отмечается, дети почувствовали головокружение, один ребёнок госпитализирован.
На месте работают правоохранители и специалисты Госслужбы по ЧС.
Ранее стало известно, что число детей, госпитализированных после массового отравления в школе украинского города Черкассы, превысило 50.
Возбуждено уголовное дело.
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