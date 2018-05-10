В Таллине прошла акция «Бессмертный полк»

В столице Эстонии состоялась акция «Бессмертный полк».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники мероприятия прошли маршем до памятника «Бронзовый солдат» на Военном кладбище. Маршрут шествия пролегал от Автовокзала по улице Фильтри до монумента.

Уточняется, что несколько сотен человек несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что свеча у монумента «Бронзовый солдат» в Таллине впервые была зажжена от Вечного огня в латвийском Даугавпилсе.

Акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах мира. В этом году она впервые состоялась в Генуе и Женеве. Также мероприятие было проведено в Токио, Мельбурне и столице Кувейта.