В Таллине впервые зажгут свечу у памятника «Бронзовый солдат» от Вечного огня из Даугавпилса

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Свеча у монумента «Бронзовый солдат» в Таллине впервые будет зажжена от Вечного огня в латвийском Даугавпилсе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора акции «Бессмертный полк» Алексея Есакова.

«Сегодня утром организаторами «Бессмертного полка» в Даугавпилсе была зажжена лампа от Вечного огня. Затем этот огонь был перевезён в Вильнюс, откуда местные организаторы... отвезли его в Ригу, где зажгли свечу и поехали на границу в Эстонию. На границе мы встретились. Сейчас везём огонь к «Бронзовому солдату», там зажжём свечу», — сказал он.

Как отметил Есаков, данная акция была задумана как символ объединения.

Ранее стало известно, что в Юрмале не разрешили провести акцию «Бессмертный полк».

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