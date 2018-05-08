В Праге в акции «Бессмертный полк» приняли участие около трёх тысяч человек

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В акции «Бессмертный полк» в честь Дня Победы в Праге приняли участие около трёх тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов мероприятия, Наталью Судленкову.
В Праге в акции «Бессмертный полк» приняли участие около трёх тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Эдуард Эрбен

«О своём желании участвовать в этой акции люди начали звонить нам ещё в марте​​​. Спрашивали, состоится ли шествие, не повлияют ли последние политические события на его проведение, где оно пройдёт», — отметила Судленкова. 

По её словам, «Бессмертный полк» уже вошёл в сознание людей, стал новой традицией».

Отмечается, что в акции приняли участие «немало граждан Чехии». По окончании шествия был проведён короткий митинг.

Ранее стало известно, что в Юрмале не разрешили провести акцию «Бессмертный полк».

НСН передавала, что власти Москвы разрешили проведение акции «Бессмертный полк». 

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