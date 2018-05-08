В Праге в акции «Бессмертный полк» приняли участие около трёх тысяч человек
- РИА Новости
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«О своём желании участвовать в этой акции люди начали звонить нам ещё в марте. Спрашивали, состоится ли шествие, не повлияют ли последние политические события на его проведение, где оно пройдёт», — отметила Судленкова.
По её словам, «Бессмертный полк» уже вошёл в сознание людей, стал новой традицией».
Отмечается, что в акции приняли участие «немало граждан Чехии». По окончании шествия был проведён короткий митинг.
Ранее стало известно, что в Юрмале не разрешили провести акцию «Бессмертный полк».
НСН передавала, что власти Москвы разрешили проведение акции «Бессмертный полк».