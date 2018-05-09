Президент Армении назвал последние события в стране революцией по-армянски

Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал последние события в стране, назвав их революцией по-армянски.

«Это была «бархатная», ненасильственная — называйте как хотите, но я считаю её революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв», — цитирует президента Sputnik Армения.

По словам Саркисяна, общая обязанность граждан страны — строить Армению завтрашнего дня.

«Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники», — добавил он в ходе посещения Парка Победы.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян был избран премьер-министром страны. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42.

8 мая Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.