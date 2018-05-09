Президент Армении назвал последние события в стране революцией по-армянски
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«Это была «бархатная», ненасильственная — называйте как хотите, но я считаю её революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв», — цитирует президента Sputnik Армения.
По словам Саркисяна, общая обязанность граждан страны — строить Армению завтрашнего дня.
«Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники», — добавил он в ходе посещения Парка Победы.
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян был избран премьер-министром страны. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42.
8 мая Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.