В Госдепе заявили о готовности работать с Пашиняном

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Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США готовы работать с новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

Об этом говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Соединённые Штаты поздравляют Никола Пашиняна с избранием в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора выразили настрой на дальнейшее укрепление отношений между Москвой и Ереваном. 

8 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.

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