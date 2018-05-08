Президент Армении пожелал Пашиняну как можно скорее сформировать правительство

Президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с новоизбранным премьер-министром страны Николом Пашиняном пожелал ему как можно скорее сформировать правительство.

Об этом информирует пресс-служба армянского лидера.

Отмечается, что встреча президента и премьера Армении прошла в резиденции главы республики.

«Хочу пожелать, чтобы вы как можно скорее сформировали правительство и приступили к решению всех тех задач, которые стоят перед нашим государством, правительством, всем народом и этой страной — Республикой Армения», — говорится в сообщении.

Ранее Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.