Президент Армении пожелал Пашиняну как можно скорее сформировать правительство
- Армен Саркисян и Никол Пашинян
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба армянского лидера.
Отмечается, что встреча президента и премьера Армении прошла в резиденции главы республики.
«Хочу пожелать, чтобы вы как можно скорее сформировали правительство и приступили к решению всех тех задач, которые стоят перед нашим государством, правительством, всем народом и этой страной — Республикой Армения», — говорится в сообщении.
Ранее Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.