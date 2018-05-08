Президент Армении пожелал Пашиняну как можно скорее сформировать правительство

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Президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с новоизбранным премьер-министром страны Николом Пашиняном пожелал ему как можно скорее сформировать правительство.
Президент Армении пожелал Пашиняну как можно скорее сформировать правительство
  • Армен Саркисян и Никол Пашинян
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба армянского лидера. 

Отмечается, что встреча президента и премьера Армении прошла в резиденции главы республики. 

«Хочу пожелать, чтобы вы как можно скорее сформировали правительство и приступили к решению всех тех задач, которые стоят перед нашим государством, правительством, всем народом и этой страной — Республикой Армения», — говорится в сообщении.

Ранее Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьером.

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