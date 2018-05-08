Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьером
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.
- Никол Пашинян
- Reuters
«Назначить Никола Пашиняна премьер-министром Армении», — говорится в указе.
8 мая Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении.
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